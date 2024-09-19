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    Стало известно, кто возглавит «Милан» в случае увольнения Фонсеки

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    Паулу Фонсека в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Милана».

    Маурицио Сарри
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    Маурицио Сарри

    Итальянские СМИ утверждают, что это может случиться уже после матча с «Интером».

    Руководство «Милана», скорее всего, уволит Фонсеку в случае поражения в дерби.

    По информации La Gazzetta dello Sport, новым главным тренером «россонери» может стать Маурицио Сарри, ранее работавший в «Наполи», «Ювентусе» и «Лацио».

    Отмечается, что назначение Сарри — пока что приоритетный вариант для «Милана».

    Ряд других источников сообщают, что в «Милане» также рассматривают кандидатуры Массимилиано Аллегри и Эдина Терзича.

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    • Напомним, Паулу Фонсека возглавил «Милан» перед началом сезона.

    Матч «Интер» — «Милан» пройдет 22 сентября, начало — в 21:45 мск.

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