Стало известно, кто возглавит «Милан» в случае увольнения Фонсеки

в ближайшее время может покинуть пост главного тренера

Итальянские СМИ утверждают, что это может случиться уже после матча с «Интером».

Руководство «Милана», скорее всего, уволит Фонсеку в случае поражения в дерби.

По информации La Gazzetta dello Sport, новым главным тренером «россонери» может стать Маурицио Сарри, ранее работавший в «Наполи», «Ювентусе» и «Лацио».

Отмечается, что назначение Сарри — пока что приоритетный вариант для «Милана».

Ряд других источников сообщают, что в «Милане» также рассматривают кандидатуры Массимилиано Аллегри и Эдина Терзича.

Напомним, Паулу Фонсека возглавил «Милан» перед началом сезона.

Матч «Интер» — «Милан» пройдет 22 сентября, начало — в 21:45 мск.