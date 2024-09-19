Стало известно, кто возглавит «Милан» в случае увольнения Фонсеки

Маурицио Сарри Фото: globallookpress.com
Итальянские СМИ утверждают, что это может случиться уже после матча с «Интером».
Руководство «Милана», скорее всего, уволит Фонсеку в случае поражения в дерби.
По информации La Gazzetta dello Sport, новым главным тренером «россонери» может стать Маурицио Сарри, ранее работавший в «Наполи», «Ювентусе» и «Лацио».
Отмечается, что назначение Сарри — пока что приоритетный вариант для «Милана».
Ряд других источников сообщают, что в «Милане» также рассматривают кандидатуры Массимилиано Аллегри и Эдина Терзича.
Напомним, Паулу Фонсека возглавил «Милан» перед началом сезона.
Матч «Интер» — «Милан» пройдет 22 сентября, начало — в 21:45 мск.