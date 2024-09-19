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    Монтес: Мне нужно время на адаптацию в российском чемпионате

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    Новичок «Локомотива» Сесар Монтес сравнил уровень российского футбола с испанским и рассказал об отличиях в игровых стилях.

    Сесар Монтес
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    Сесар Монтес

    «Какие впечатления от первых матчей в России и можешь ли сравнить с Испанией? По поводу впечатлений — они сильные. Есть отличия от того, что я видел в Испании. Тут другой ритм, другие пространства, нужно время на адаптацию, чтобы войти в этот ритм.

    Как оценишь дебют? Рад, что сегодня выиграли, получилось забить гол — такое нечасто у защитников получается. Вот сегодня это удалось, смог помочь команде и порадовать болельщиков», — сказал Монтес после матча с «Химками» (5:1).

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