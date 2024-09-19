«Атлетико» — «Лейпциг»: счет матча 2:1, обзор голов

Завершились еще две встречи групповой стадии Лиги чемпионов.

Испанский «Атлетико» у себя дома на последней минуте вырвал победу в матче с немецким «РБ Лейпциг» — 2:1.

На 4-й минуте счет открыл форвард гостей Беньямин Шешко.

На 28-й минуте Антуан Гризманн восстановил статус-кво после передачи Маркоса Льоренте.

Победу на 90-й минуте матрасникам принес защитник Хосе Мария Хименес, замкнувший передачу Гризманна.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Атлетико — РБ Лейпциг 2:1 Голы: 0:1 Беньямин Шешко (4'), 1:1 Антуан Гризманн (28'), 2:1 Хосе Хименес (90') Атлетико: Ян Облак, Робен Ле Норман, Рейнилду, Родриго Рикельме (Samuel Lino, 63'), Маркос Льоренте, Родриго Де Пауль (Конор Галлахер, 63'), Коке, Антуан Гризманн (Аксель Витсель, 90'), Анхель Корреа (Науэль Молина, 66'), Хулиан Альварес (Александр Сёрлот, 63'), Хосе Хименес РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Бенджамин Хенрихс (Лютсхарел Гертрейда, 70'), Кастелло Люкеба, Вилли Орбан, Ксави Симонс (Элиф Элмас, 84'), Артур Вермерен (Николас Зайвальд, 60'), Амаду Айдара, Давид Раум, Луа Опенда, Антонио Нуса (Кристоф Баумгартнер, 46'), Беньямин Шешко (Юссуф Поульсен, 70') Предупреждения: Робен Ле Норман (10'), Кастелло Люкеба (39'), Кристоф Баумгартнер (49'), Родриго Де Пауль (60'), Бенджамин Хенрихс (64'), Луа Опенда (90 + 4')

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Французский «Брест» в своем дебютном матче в ЛЧ выиграл у австрийского «Штурма» — 2:1.

На 23-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Уго Маньетти. На исходе первого тайма в свои ворота мяч забил защитник «Бреста» Эдмилсон Фернандеш.

Победу хозяевам принес точный удар сенегальца Абдаллы Сима.