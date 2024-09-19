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    Гонду: В «Зените» у меня все замечательно

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    Форвард «Зенита» Лусиано Гонду высказался о своей адаптации в питерской команде. Он отметил, что продолжает привыкать к новому коллективу.

    Лусиано Гонду
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    Лусиано Гонду

    «Все замечательно. Меня встретил клуб, команда, преследующая самые высокие цели, с распростертыми объятиями. Сделали все возможное, помогли всем, чем могли, чтобы процесс адаптации начался и шел как можно лучше. Думаю, он еще не закончился — я все еще привыкаю к новым реалиям, но уже намного проще. Огромная радость от того, что защищаю цвета такого клуба, как "Зенит". Продолжаю вливаться в команду и привыкать к тренерским идеям», — сказал Лусиано «СЭ».

    23-летний Лусиано в двух матчах забил 3 мяча. В 9-м туре питерский клуб 21 сентября сразится с воронежским «Факелом».

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