Ерохин: В «Зените» каждый игрок важен для команды

Хавбек «Зенита»прокомментировал кадровые проблемы в команде. Ранее в лазарет попал полузащитник

«Каждый игрок важен для команды. И все игроки важны, если у тебя есть определённый рисунок игры. Это касается и тех новичков "Зенита", которые пришли к нам минувшим летом. Глушенков и Лусиано Гонду — не исключение. Все вносят свой вклад в успехи. И потеря каждого футболиста не может не сказываться. Но мы стараемся играть на победу при любых обстоятельствах.

Вот потеряли Макса, но зато Лусиано забивает в двух последних матчах чемпионата — дубль с "Пари Нижний Новгород" (3:0), гол ЦСКА. Я думаю, все будут вносить свой вклад в победы. Сезон ещё длинный, и от каждого футболиста будет зависеть многое», — приводят слова Ерохина «Известия».

Календарь и таблица РПЛ

Ранее «Зенит» в чемпионате России нанес поражение московскому ЦСКА со счетом 1:0.