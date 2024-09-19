Биджиев: Второй тайм мы провели на том уровне, на котором должны проводить

Главный тренер махачкалинскогоподвел итог матча против московского(2:2, 3:5 по пенальти).

«Мы не совсем довольны. Второй тайм мы провели на том уровне, на котором должны проводить, поэтому смогли вытащить матч со счета 0:2, сравняли. Парни проявили характер, мы вовремя перестроились, и это дало свои плоды. Мы имели преимущество во втором тайме.

Надеемся, что Агаларов восстанавливает свое голевое чутье бомбардира, и дальше будет лучше», — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

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Московское «Динамо» набрало 8 очков и вышло в лидеры группы А, махачкалинцы (7 очков) располагаются на второй строчке.