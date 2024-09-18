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    «Болонья» — «Шахтер». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов «Болонья» — «Шахтер»

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    «Болонья» и «Шахтер» сыграют между собой в рамках первого тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Болонья»

    «Болонья» не очень удачно начала новый сезон Серии А, набрав лишь три очка в четырех матчах. Команда из одноименного города по-прежнему не знает побед в чемпионате. В двух последних матчах «Болонья» сыграла вничью — с «Эмполи» (1:1) и «Комо» (2:2).

    В дебютном для себя сезоне Лиги Чемпионов «красно-синие» также проведут домашние матчи с «Монако», «Лиллем» и «Боруссией» Дортмунд. На выезде предстоит встретиться с «Ливерпулем», «Астон Виллой», «Бенфикой» и «Спортингом».

    «Шахтер»

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    Действующий чемпион Украины стартовал довольно скромно в новом сезоне, проиграв два из пяти матчей. На данный момент «Шахтер» заработал 9 очков благодаря трем победам, одна из которых случилась в прошлом туре. «Горняки» в результативном матче переиграли «Карпаты» — 5:2.

    В гостевых матчах Лиги Чемпионов «Шахтер» также встретится с «Арсеналом», «ПСВ» и «Боруссией» Дортмунд. Домашние матчи запланированы с «Аталантой», «Янг Бойз», «Баварией» и «Брестом».

    «Болонья» и «Шахтер» никогда не играли между собой ранее.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Болонья» — «Шахтер» с коэффициентом 1.88.

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