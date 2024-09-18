До матча
«Болонья»
«Болонья» не очень удачно начала новый сезон Серии А, набрав лишь три очка в четырех матчах. Команда из одноименного города по-прежнему не знает побед в чемпионате. В двух последних матчах «Болонья» сыграла вничью — с «Эмполи» (1:1) и «Комо» (2:2).
В дебютном для себя сезоне Лиги Чемпионов «красно-синие» также проведут домашние матчи с «Монако», «Лиллем» и «Боруссией» Дортмунд. На выезде предстоит встретиться с «Ливерпулем», «Астон Виллой», «Бенфикой» и «Спортингом».
«Шахтер»
Действующий чемпион Украины стартовал довольно скромно в новом сезоне, проиграв два из пяти матчей. На данный момент «Шахтер» заработал 9 очков благодаря трем победам, одна из которых случилась в прошлом туре. «Горняки» в результативном матче переиграли «Карпаты» — 5:2.
В гостевых матчах Лиги Чемпионов «Шахтер» также встретится с «Арсеналом», «ПСВ» и «Боруссией» Дортмунд. Домашние матчи запланированы с «Аталантой», «Янг Бойз», «Баварией» и «Брестом».
«Болонья» и «Шахтер» никогда не играли между собой ранее.
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