Наумов считает, что «Химки» перебарщивают с футболистами

Экс-президентвысказался о трансферной политике подмосковных

«Химки перебарщивают с футболистами. В клубе решили, что наберут большой состав и кто-то точно выстрелит. Безмерное приобретение игроков, в том числе ветеранов, не ведёт ни к чему хорошему. Тренеру сложно разобраться с таким количеством игроков внутри команды.

У Бакаева, Глушакова, Мирзова и остальных игроков большие амбиции. Всё это будет негативно сказываться на микроклимате в команде. Виновато в этом руководство "Химок". Тренеру сложно отказаться, когда ему предлагают Бакаева или Мирзова», — сказал Наумов Чемпионату.

После 8-и туров «Химки» занимают 14-е место в таблице РПЛ с 6-ю очками в активе. В следующем матче подмосковная команда сыграет против «Локомотива» 19-го сентября в рамках Кубка России.