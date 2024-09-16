Whoscored составил сборную 8-го тура РПЛ

Эдуард Сперцян Фото: globallookpress.com
Наивысшую оценку в ней имеет лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян — 9,6.
Всего в сборной по четыре футболиста «Акрона» и «Краснодара», также представлены «Крылья Советов», «Локомотив» и «Ахмат».
Символическая сборная 8-го тура:
- Вратарь: Александр Васютин («Акрон»).
- Защитники: Константин Савичев («Акрон»), Роман Евгеньев («Крылья Советов»), Диего Коста, Сергей Петров (оба — «Краснодар»).
- Полузащитники: Солтмурад Бакаев, Стефан Лончар (оба — «Акрон»), Эдуард Сперцян, Виктор Са (оба — «Краснодар»).
- Нападающие: Алексей Батраков («Локомотив»), Мауро Луна Диале («Ахмат»).
Сборная 8-го тура
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