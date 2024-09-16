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    Whoscored составил сборную 8-го тура РПЛ

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    Авторитетный интернет-портал WhoScored сделал символическую сборную игроков 8-го тура РПЛ.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    Наивысшую оценку в ней имеет лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян — 9,6.

    Всего в сборной по четыре футболиста «Акрона» и «Краснодара», также представлены «Крылья Советов», «Локомотив» и «Ахмат».

    Символическая сборная 8-го тура:
    • Вратарь: Александр Васютин («Акрон»).
    • Защитники: Константин Савичев («Акрон»), Роман Евгеньев («Крылья Советов»), Диего Коста, Сергей Петров (оба — «Краснодар»).
    • Полузащитники: Солтмурад Бакаев, Стефан Лончар (оба — «Акрон»), Эдуард Сперцян, Виктор Са (оба — «Краснодар»).
    • Нападающие: Алексей Батраков («Локомотив»), Мауро Луна Диале («Ахмат»).

    Сборная 8-го тура
    WhoScored
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