«Арсенал» — «Урал»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче десятого тура Первой лигиминимально одолелсо счетом 1:0.

На 61-й минуте единственный гол в матче забил Артем Попов.

Футбол. Россия. Первая лига Арсенал Тула — Урал 1:0 Гол: 1:0 Артём Попов (61') Арсенал Тула: Михаил Левашов, Алексей Бердников, Давид Семенчук, Максим Кайнов, Данил Липовой, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Алан Цараев, Levin V., Odeyinka M., Volkov Z. Урал: Алексей Мамин, Алексей Мамин, Егор Филипенко, Лео Гогличидз, Тимофей Маргасов, Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Алексей Ионов, Фаниль Сунгатулин, Юрий Железнов, Voronov M. Предупреждение: Levin V. (39')

Календарь и таблица РПЛ

«Арсенал» с 22 очками продолжает лидировать в Первой лиге. У «Урала» 18 баллов и второе место в турнирной таблице.