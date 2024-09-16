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    «Арсенал» одолел «Урал» в Первой лиге

    «Арсенал» — «Урал»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче десятого тура Первой лиги «Арсенал» минимально одолел «Урал» со счетом 1:0.

    «Арсенал»
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    «Арсенал»

    На 61-й минуте единственный гол в матче забил Артем Попов.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Арсенал Тула — Урал 1:0
    Гол: 1:0 Артём Попов (61') Арсенал Тула: Михаил Левашов, Алексей Бердников, Давид Семенчук, Максим Кайнов, Данил Липовой, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Алан Цараев, Levin V., Odeyinka M., Volkov Z. Урал: Алексей Мамин, Алексей Мамин, Егор Филипенко, Лео Гогличидз, Тимофей Маргасов, Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Алексей Ионов, Фаниль Сунгатулин, Юрий Железнов, Voronov M. Предупреждение: Levin V. (39')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Арсенал» с 22 очками продолжает лидировать в Первой лиге. У «Урала» 18 баллов и второе место в турнирной таблице.

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