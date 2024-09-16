«Арсенал» — «Урал»: счет матча 1:0, обзор гола

«Арсенал» Фото: globallookpress.com
На 61-й минуте единственный гол в матче забил Артем Попов.
Футбол. Россия. Первая лига
Арсенал Тула — Урал 1:0
Гол: 1:0 Артём Попов (61') Арсенал Тула: Михаил Левашов, Алексей Бердников, Давид Семенчук, Максим Кайнов, Данил Липовой, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Алан Цараев, Levin V., Odeyinka M., Volkov Z. Урал: Алексей Мамин, Алексей Мамин, Егор Филипенко, Лео Гогличидз, Тимофей Маргасов, Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Алексей Ионов, Фаниль Сунгатулин, Юрий Железнов, Voronov M. Предупреждение: Levin V. (39')
«Арсенал» с 22 очками продолжает лидировать в Первой лиге. У «Урала» 18 баллов и второе место в турнирной таблице.