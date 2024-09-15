Действующий чемпион Италии «Интер» сыграет в гостях с «Монцей» в рамках 4-го тура Серии А. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Монца»

«Монца» еще не побеждала на старте сезона, набрав 2 очка в 3-х матчах. На данный момент «бело-красные» занимают 17-е место в турнирной таблице. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 2:3.

Подопечные Алессандро Несты начали новый сезон с нулевой ничьи против «Эмполи». Во втором туре «Монца» также не смогла забить, минимально уступив «Дженоа» (0:1).

В заключительном матче перед паузой на матчи сборных «бело-красные» играли на выезде с «Фиорентиной». «Монца» забила первые голы в сезоне, поведя со счетом 2:0, но не смогла удержать преимущество, упустив победу в компенсированное время — ничья 2:2.

«Интер»

Победитель прошлого сезона Серии А уверенно начал новую кампанию, возглавив турнирную таблицу после 3-х туров — 7 очков. На счету «Интера» 2 победы и одна ничья с разницей забитых и пропущенных мячей 8:2.

На старте нового сезона «нерадзурри» столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны «Дженоа». «Интер» пропустил первым, затем Тюрам оформил дубль и вывел свою команду вперед на 82-й минуте, однако соперник успел сравнять счет уже в компенсированное время, реализовав пенальти — 2:2.

В двух следующих турах «Интер» сыграл куда увереннее, одержав сухие победы над «Лечче» (2:0) и «Аталантой» (4:0). Маркус Тюрам вновь забил два мяча в матче с бергамасками, возглавив список бомбардиров Серии А.

Личные встречи

«Интер» выиграл оба матча у «Монцы» в прошлом сезоне Серии А — 2:0 дома и 5:1 в гостях.

Всего в 4-х очных встречах 2 победы на счету «нерадзурри», один раз выиграли «бело-красные» и в одном случае была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монца» — «Интер» с коэффициентом 2.10.