Биджиев — о матче со «Спартаком»: Результат справедлив

Наставник «Динамо» Мхдал послематчевое интервью после игры 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1), где сказал, что считает результат матча абсолютно закономерным.

«Может быть, есть какой‑то секрет в играх со "Спартаком"? Московская команда не может вас обыграть в нынешнем сезоне.

Секрет один — соблюдать свои принципы и выполнять работу на 100%.

Ребята отработали хороший матч, "Спартак" владел преимуществом. Учитывая, что было удаление, результат справедлив», — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Сегодня, 15 сентября, «Динамо» Мх сыграло со «Спартаком» вничью со счетом 1:1 в матче РПЛ, а чуть ранее победило красно-белых в Кубке России 1:0.