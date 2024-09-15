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    Биджиев — о матче со «Спартаком»: Результат справедлив

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    Наставник «Динамо» Мх Хасанби Биджиев дал послематчевое интервью после игры 8-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1), где сказал, что считает результат матча абсолютно закономерным.

    Хасанби Биджиев
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    Хасанби Биджиев

    «Может быть, есть какой‑то секрет в играх со "Спартаком"? Московская команда не может вас обыграть в нынешнем сезоне.

    Секрет один — соблюдать свои принципы и выполнять работу на 100%.

    Ребята отработали хороший матч, "Спартак" владел преимуществом. Учитывая, что было удаление, результат справедлив», — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сегодня, 15 сентября, «Динамо» Мх сыграло со «Спартаком» вничью со счетом 1:1 в матче РПЛ, а чуть ранее победило красно-белых в Кубке России 1:0.

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