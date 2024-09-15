Биджиев — о матче со «Спартаком»: Результат справедлив

Хасанби Биджиев Фото: globallookpress.com
«Может быть, есть какой‑то секрет в играх со "Спартаком"? Московская команда не может вас обыграть в нынешнем сезоне.
Секрет один — соблюдать свои принципы и выполнять работу на 100%.
Ребята отработали хороший матч, "Спартак" владел преимуществом. Учитывая, что было удаление, результат справедлив», — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».
Сегодня, 15 сентября, «Динамо» Мх сыграло со «Спартаком» вничью со счетом 1:1 в матче РПЛ, а чуть ранее победило красно-белых в Кубке России 1:0.