Ташуев о поражении «Ахмата»: Мы еще не вкатились в структуру игры

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче 8-го тура российской Премьер-лиги против(2:4).

«Начну комментарий со второго тайма, потому что первый нам не понравился. Мы ещё не вкатились в структуру игры, поэтому всё выглядит очень лоскутно. Второй тайм принёс позитив: ребята раскрепостились и начали играть в футбол.

Порадовало, что при 2:2 побежали к воротам забивать третий. У нас были практически 100-процентные моменты, но пока ещё всё лоскутно. Ещё до начала матча я говорил, что нас ожидает симбиоз качественной игры и ошибок. Дай бог, чтобы потом стал преобладать качественный футбол.

Сравняли счёт, играли достойно, но в обороне допускаем ошибки. Состав ещё не сбит, многие с травмами, мы пока щупаем игроков. Будем дальше работать, чтобы не допускать таких ошибок и выигрывать», — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба.

После этого матча «Ахмат» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе. В следующем поединке грозненцы сыграют против «Пари НН» 19-го сентября.