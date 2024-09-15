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    Ташуев о поражении «Ахмата»: Мы еще не вкатились в структуру игры

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    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о поражении своей команды в матче 8-го тура российской Премьер-лиги против «Динамо» (2:4).

    Сергей Ташуев — главный тренер «Ахмата»
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    Сергей Ташуев — главный тренер «Ахмата»

    «Начну комментарий со второго тайма, потому что первый нам не понравился. Мы ещё не вкатились в структуру игры, поэтому всё выглядит очень лоскутно. Второй тайм принёс позитив: ребята раскрепостились и начали играть в футбол.

    Порадовало, что при 2:2 побежали к воротам забивать третий. У нас были практически 100-процентные моменты, но пока ещё всё лоскутно. Ещё до начала матча я говорил, что нас ожидает симбиоз качественной игры и ошибок. Дай бог, чтобы потом стал преобладать качественный футбол.

    Сравняли счёт, играли достойно, но в обороне допускаем ошибки. Состав ещё не сбит, многие с травмами, мы пока щупаем игроков. Будем дальше работать, чтобы не допускать таких ошибок и выигрывать», — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба.

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    • После этого матча «Ахмат» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 5-ю очками в активе. В следующем поединке грозненцы сыграют против «Пари НН» 19-го сентября.

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