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    Якимов о ничьей с «Пари НН»: Выходили на этот матч с огромным желанием победить

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    Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов высказался о ничейном результате своей команды в матче 8-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:0).

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    «Опустошение. Выходили на этот матч с огромным желанием победить. Нам сейчас эта победа была очень нужна. Обидно, что не получилось, хотя было много подходов.

    Тяжелая игра, команда отдала все силы. Поле поливают перед началом матча, но из‑за такой погоды оно достаточно быстро высыхает, мяч медленный, тяжеловато. Не хватает последней передачи, но мы работаем над этим. Надеюсь, что в скором времени голы к нам придут», — сказал Якимов в эфире «Матч ТВ».

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