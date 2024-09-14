Якимов о ничьей с «Пари НН»: Выходили на этот матч с огромным желанием победить

Полузащитниквысказался о ничейном результате своей команды в матче 8-го тура РПЛ против(0:0).

«Опустошение. Выходили на этот матч с огромным желанием победить. Нам сейчас эта победа была очень нужна. Обидно, что не получилось, хотя было много подходов.

Тяжелая игра, команда отдала все силы. Поле поливают перед началом матча, но из‑за такой погоды оно достаточно быстро высыхает, мяч медленный, тяжеловато. Не хватает последней передачи, но мы работаем над этим. Надеюсь, что в скором времени голы к нам придут», — сказал Якимов в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Факел» занимает последнее 16-е место в таблице российской Премьер-лиги с 5-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Акрона» в рамках Кубка России.