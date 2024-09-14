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    «Кристал Пэлас» вырвал ничью у «Лестера», «Брайтон» и «Ипсвич» поделили очки

    «Кристал Пэлас» — «Лестер»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче четвертого тура АПЛ «Лестер» на выезде упустил победу над «Кристал Пэлас» — 2:2.

    Джейми Варди
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    Джейми Варди

    На голы Джейми Варди и Стефи Мавидиди хозяева ответили точными ударами Жана-Филипа Матеты, который отметился дублем.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Кристал Пэлас — Лестер 2:2
    Голы: 0:1 Джейми Варди (21'), 0:2 Стефи Мавидиди (46'), 1:2 Жан-Филипп Матета (47'), 2:2 Жан-Филипп Матета (пенальти) (90 + 2') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Натаниэл Клайн (Даити Камада, 64'), Марк Гехи, Максанс Лакруа, Даниэль Муньос (Исмаила Сарр, 81'), Тайрик Митчелл (Джеффри Шлупп, 89'), Адам Уортон, Эберечи Эзе, Эдвард Нкетиа, Жан-Филипп Матета, Cheick Doucoure (Уилл Хьюз, 46') Лестер: Мадс Хермансен, Виктор Кристансен, Ваут Фас, Калеб Околи, Джеймс Джастин, Вильфред Ндиди (Хамза Чодури, 76'), Оливер Скипп, Гарри Уинкс, Джейми Варди, Джордан Айю (Конор Коди, 83'), Стефи Мавидиди (Abdul Fatawu, 72') Предупреждения: Вильфред Ндиди (52'), Джордан Айю (79'), Конор Коди (90 + 1')

    Обе команды теперь имеют в своем активе по два очка: «Лестер» — пятнадцатый, «Кристал Пэлас» — шестнадцатый.

    Календарь и таблица АПЛ

    В параллельной игре «Брайтон» и «Ипсвич» сыграли вничью.

    Команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Брайтон энд Хоув Альбион — Ипсвич Таун 0:0
    Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Йоэл Велтман, Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Джек Хиншелвуд (Ферди Кадиоглу, 68'), Ясин Аяри, Карлос Балеба, Янкуба Минте (Саймон Адингра, 68'), Каору Митома, Жоржиньо Рюттер (Хулио Энсисо, 68'), Дэнни Уэлбек (Эван Фергюсон, 85') Ипсвич Таун: Арьянет Мурич, Лейф Дэвис, Джейкоб Гривз, Аксель Туанзебе, Самуэл Смодикс (Джек Кларк, 59'), Омари Хатчинсон (Конор Чаплин, 85'), Калвин Филлипс, Сэми Морси (Массимо Луонго, 85'), Лиам Дилап (Джордж Хирст, 59'), Уэсли Бёрнс (Чидози Огбене, 59'), Dara O'Shea Предупреждения: Сэми Морси (7'), Янкуба Минте (47'), Калвин Филлипс (51'), Омари Хатчинсон (57'), Джек Хиншелвуд (60'), Йоэл Велтман (86')

    У «Брайтона» теперь восемь очков и третья позиция. У «Ипсвича» два балла и семнадцатая строчка.

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