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    Галактионов: Мы очень рады, что в сборной большое количество наших игроков

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о поездке футболистов «железнодорожников» во Вьетнам в составе сборной России.

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Поездку игроков в сборную в нынешней ситуации? И руководство клуба об этом заявляло, и я как человек, который работал в системе сборных команд большое количество лет, понимаю, что сборные должны жить.

    Мы очень рады, что в нашей сборной большое количество наших игроков. Сегодня наши ребята востребованы в национальных сборных. Плюс у Эдгара (Севикяна) и Наира (Тикнизяна) была Лига наций, это очень хорошее соревнование. Кто-то готов чуть лучше, кто-то по тонусу чуть хуже, поэтому игровое время мы распределили.

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    • Сейчас нам предстоит кубковый матч, а затем будет календарная игра в чемпионате — через два на третий. Сейчас вся обойма игроков нам пригодится, рассчитываем на всех. Коллективу об это сказали», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба на официальном сайте.

    Напомним, что сборная России обыграла Вьетная со счетом 3:0 в товарищеском матче. Второй поединок против Таиланда не состоялся из-за плохой погоды.

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