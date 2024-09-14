Галактионов: Мы очень рады, что в сборной большое количество наших игроков

Главный тренервысказался о поездке футболистов «железнодорожников» во Вьетнам в составе сборной

«Поездку игроков в сборную в нынешней ситуации? И руководство клуба об этом заявляло, и я как человек, который работал в системе сборных команд большое количество лет, понимаю, что сборные должны жить.

Мы очень рады, что в нашей сборной большое количество наших игроков. Сегодня наши ребята востребованы в национальных сборных. Плюс у Эдгара (Севикяна) и Наира (Тикнизяна) была Лига наций, это очень хорошее соревнование. Кто-то готов чуть лучше, кто-то по тонусу чуть хуже, поэтому игровое время мы распределили.

Сейчас нам предстоит кубковый матч, а затем будет календарная игра в чемпионате — через два на третий. Сейчас вся обойма игроков нам пригодится, рассчитываем на всех. Коллективу об это сказали», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, что сборная России обыграла Вьетная со счетом 3:0 в товарищеском матче. Второй поединок против Таиланда не состоялся из-за плохой погоды.