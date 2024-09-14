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    Гол Гонду принес «Зениту» победу в матче с ЦСКА

    ЦСКА — «Зенит»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА в родных стенах проиграл «Зениту» со счетом 0:1.

    Лусиано Гонду
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    Лусиано Гонду

    Судьба противостояния решилась на 43-й минуте, когда точный удар Лусиано Гонду с передачи Дугласа Сантоса принес победу команде из Санкт-Петербурга.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Зенит 0:1
    Гол: 0:1 Gondou L. (43') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Мойзес, Данил Круговой, Иван Обляков, Саша Зделар, Рифат Жемалетдинов, Аббосбек Файзуллаев, Адольфо Гайч, Тамерлан Мусаев, Diveev I. Зенит: Евгений Латышонок, Вячеслав Караваев, Нино, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Матео Кассьерра, Александр Соболев, Gondou L. Предупреждения: Адольфо Гайч (33'), Вендел (44'), Вильмар Барриос (45+1'), Нуралы Алип (81'), Мойзес (81'), Нино (83'), Иван Обляков (83'), Хелвен (90+1')

    Календарь и таблица РПЛ

    Таким образом, «Зенит» смог набрать 20 очков и вернул себе первое место. У ЦСКА осталось 13 баллов и пятая строчка.

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