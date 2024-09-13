Ямаль: «Золотой мяч»? У меня нет шансов

17-летний вингервысказался о том, что попал в список претендентов на «Золотой мяч».

«Мы были в расположении сборной [когда узнали о номинации]. Сначала мы узнали, что номинирован Нико Уильямс, а потом все мои друзья сказали мне, что и я тоже. Все поздравили нас.

У меня нет шансов на этот "Золотой мяч". Но здорово подготовиться, посмотреть, будет ли у меня в какой-то момент шанс выиграть его», — приводит слова Ямаля El Hormiguero.

Transfermarkt оценивает стоимость Ямаля в 120 миллионов евро. В новом сезоне он провел в Ла Лиге четыре матча, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.