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    Ямаль: «Золотой мяч»? У меня нет шансов

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    17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о том, что попал в список претендентов на «Золотой мяч».

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «Мы были в расположении сборной [когда узнали о номинации]. Сначала мы узнали, что номинирован Нико Уильямс, а потом все мои друзья сказали мне, что и я тоже. Все поздравили нас.

    У меня нет шансов на этот "Золотой мяч". Но здорово подготовиться, посмотреть, будет ли у меня в какой-то момент шанс выиграть его», — приводит слова Ямаля El Hormiguero.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Ямаля в 120 миллионов евро. В новом сезоне он провел в Ла Лиге четыре матча, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

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