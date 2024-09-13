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    «Рубин» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд

    «Рубин» — «Крылья Советов»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Крыльев Советов» на матч 8-го тура РПЛ.

    «Крылья Советов»
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    «Крылья Советов»

    «Рубин»: Ставер, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Ашурматов, Зотов, Иву, Вада, Чумич, Даку.

    Запасные: Нигматуллин, Корец, Безруков, Нижегородов, Иванов, Ломовицкий, Апшацев, Йочич, Ходжа, Фамейе, Шабанхаджай, Чуни.

    «Крылья Советов»: Песьяков, Евгеньев, Гапонов, Бейл, Костанца, Печенин, Олейников, Бабкин, Ежов, Гарре, Сергеев.

    Запасные: Овсянников, Ломаев, Ороз, Витюгов, Грибакин, Иванисеня, Дмитриев, Орозко, Цыпченко, Шитов, Попов, Бабаев.

    Календарь и таблица РПЛ

    Начало игры запланировано на 20:15 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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