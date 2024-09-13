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    Смогут ли «Рубин» и «Крылья Советов» определить сильнейшего?

    Рубин — Крылья Советов: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Крылья Советов»
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    Мирлинд Даку («Рубин»)
    13 сентября в восьмом туре чемпионата России по футболу сыграют «Рубин» и «Крылья Советов». Начало игры — в 20:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Крылья Советов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Сентября 2024 года

    Рубин

  • Казань
    •  Рубин 20:15 Крылья Советов

    Крылья Советов

  • Самара
    •

    «Рубин»

    Турнирное положение: казанский коллектив является крепким середняком текущего сезона.

    В настоящий момент казанцы имеют в своем активе 10 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

    Рубин — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров

    Команда из Казани смогла 11 раз поразить ворота соперника и 12 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре команда «Рубин» уступил «Спартаку» (0:1).

    До этого «Рубин» смог победить махачкалинское «Динамо» (2:0) и тольяттинский «Акрон» (2:1).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Также среди этих игр подопечные Рашида Рахимова переиграли «Факел» (2:0) в Кубке страны.

    Не сыграют: под вопросом выход на поле Александра Юкича.

    Состояние команды: «Рубин» находится в достаточно неплохой форме и является грозной силой.

    Легко с казанцами точно никому не будет. Думается, что они так и будут находиться в середине таблицы.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: самарский коллектив пока что в этом сезоне не особо впечатляет.

    На данный момент команда из Самары смогла набрать только шесть очков и расположилась на десятом месте в таблице.

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    • Самарцы смогли забить шесть мячей, а в свои ворота пропустили тринадцать.

    Последние матчи: в прошлом туре «Крылья Советов» уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1).

    До этого подопечные Игоря Осинькина победили «Пари НН» (3:1), но проиграли московскому «Динамо» (0:1).

    Также между играли было крупное поражение от того же столичного «Динамо» в Кубке (1:5).

    Не сыграют: в лазарете Амар Рахманович и Гленн Бейл.

    Состояние команды: «Крылья Советов» начали сезон достаточно неважно, хотя обычно являются грозной силой и середняком.

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    По идее, самарцы еще должны наверстать упущенное и быть, как минимум, в середине турнирной таблицы. У команды для этого все есть.

    Статистика для ставок

    • «Рубин» выиграл 3 из последних 4 матчей

    • «Крылья Советов» проиграли 4 из последних 5 матчей

    • В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рубин» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.45, а победа «Крыльев Советов» — в 3.40.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.05, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.77.

    Прогноз: любой гол откроет эту игру, поэтому вполне возможно, что команды смогут пробить тотал и забить три мяча на двоих.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.13.

    Прогноз: думается, что будет равная игра, которая может завершиться вничью.

    Ставка: ничья за 3.45.

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    «Рубин» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 13.09.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Рубин» и «Крылья Советов» определить сильнейшего?
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