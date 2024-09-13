Рубин
Крылья Советов
«Рубин»
Турнирное положение: казанский коллектив является крепким середняком текущего сезона.
В настоящий момент казанцы имеют в своем активе 10 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Рубин — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров
Команда из Казани смогла 11 раз поразить ворота соперника и 12 раз пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлом туре команда «Рубин» уступил «Спартаку» (0:1).
До этого «Рубин» смог победить махачкалинское «Динамо» (2:0) и тольяттинский «Акрон» (2:1).
Также среди этих игр подопечные Рашида Рахимова переиграли «Факел» (2:0) в Кубке страны.
Не сыграют: под вопросом выход на поле Александра Юкича.
Состояние команды: «Рубин» находится в достаточно неплохой форме и является грозной силой.
Легко с казанцами точно никому не будет. Думается, что они так и будут находиться в середине таблицы.
«Крылья Советов»
Турнирное положение: самарский коллектив пока что в этом сезоне не особо впечатляет.
На данный момент команда из Самары смогла набрать только шесть очков и расположилась на десятом месте в таблице.
Самарцы смогли забить шесть мячей, а в свои ворота пропустили тринадцать.
Последние матчи: в прошлом туре «Крылья Советов» уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1).
До этого подопечные Игоря Осинькина победили «Пари НН» (3:1), но проиграли московскому «Динамо» (0:1).
Также между играли было крупное поражение от того же столичного «Динамо» в Кубке (1:5).
Не сыграют: в лазарете Амар Рахманович и Гленн Бейл.
Состояние команды: «Крылья Советов» начали сезон достаточно неважно, хотя обычно являются грозной силой и середняком.
По идее, самарцы еще должны наверстать упущенное и быть, как минимум, в середине турнирной таблицы. У команды для этого все есть.
Статистика для ставок
- «Рубин» выиграл 3 из последних 4 матчей
- «Крылья Советов» проиграли 4 из последних 5 матчей
- В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рубин» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.45, а победа «Крыльев Советов» — в 3.40.
ТБ 2,5 оценивается в 2.05, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.77.
- 2.45Боруссия Д — Хайденхайм: прогноз и ставкаПослезавтра в 21:30
- 2.15Бетис — Леганес: прогноз и ставкаПослезавтра в 22:00
- 2.40Чжэцзян Профессионал — Шанхай Шеньхуа: прогноз и ставкаПослезавтра в 14:35
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: любой гол откроет эту игру, поэтому вполне возможно, что команды смогут пробить тотал и забить три мяча на двоих.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.13.
Прогноз: думается, что будет равная игра, которая может завершиться вничью.
Ставка: ничья за 3.45.