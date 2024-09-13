13 сентября в восьмом туре чемпионата России по футболу сыграют «Рубин» и «Крылья Советов». Начало игры — в 20:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Крылья Советов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рубин»

Турнирное положение: казанский коллектив является крепким середняком текущего сезона.

В настоящий момент казанцы имеют в своем активе 10 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Команда из Казани смогла 11 раз поразить ворота соперника и 12 раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлом туре команда «Рубин» уступил «Спартаку» (0:1).

До этого «Рубин» смог победить махачкалинское «Динамо» (2:0) и тольяттинский «Акрон» (2:1).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Также среди этих игр подопечные Рашида Рахимова переиграли «Факел» (2:0) в Кубке страны.

Не сыграют: под вопросом выход на поле Александра Юкича.

Состояние команды: «Рубин» находится в достаточно неплохой форме и является грозной силой.

Легко с казанцами точно никому не будет. Думается, что они так и будут находиться в середине таблицы.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: самарский коллектив пока что в этом сезоне не особо впечатляет.

На данный момент команда из Самары смогла набрать только шесть очков и расположилась на десятом месте в таблице.

Самарцы смогли забить шесть мячей, а в свои ворота пропустили тринадцать.

Последние матчи: в прошлом туре «Крылья Советов» уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1).

До этого подопечные Игоря Осинькина победили «Пари НН» (3:1), но проиграли московскому «Динамо» (0:1).

Также между играли было крупное поражение от того же столичного «Динамо» в Кубке (1:5).

Не сыграют: в лазарете Амар Рахманович и Гленн Бейл.

Состояние команды: «Крылья Советов» начали сезон достаточно неважно, хотя обычно являются грозной силой и середняком.

По идее, самарцы еще должны наверстать упущенное и быть, как минимум, в середине турнирной таблицы. У команды для этого все есть.

Статистика для ставок

«Рубин» выиграл 3 из последних 4 матчей

«Крылья Советов» проиграли 4 из последних 5 матчей

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рубин» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.45, а победа «Крыльев Советов» — в 3.40.

ТБ 2,5 оценивается в 2.05, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.77.

Прогноз: любой гол откроет эту игру, поэтому вполне возможно, что команды смогут пробить тотал и забить три мяча на двоих.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.13.

Прогноз: думается, что будет равная игра, которая может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.45.