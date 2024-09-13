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    Осинькин: На нас всегда давит положение

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    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о предстоящем матче против «Рубина».

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Мы приехали играть, на нас всегда давит положение. Нет игр, когда мы могли бы выходить спокойно.

    Иван Сергеев осваивается легко. Один из чилийцев приехал, но нужно закончить все на уровне документов. Томас, к сожалению, не успел вернуться после игры сборной. Задержался один из стыковочных рейсов, он не смог прилететь в Казань. Солдатенков восстанавливается после повреждения. Оно не позволило поехать в составе сборной. Но Саша уже близок к возвращению», — приводит слова Осинькина пресс-служба клуба.

  • «Рубин» — «Крылья Советов». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов»
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    • Начало игры запланировано на 20:15 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

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