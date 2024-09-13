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    «Рубин» — «Крылья Советов». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов»

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    Матч между «Рубином» и «Крыльями Советов» откроет программу 8-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Рубин»

    «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице. Казанский клуб набрал 10 очков в 7-ми матчах при 3-х победах, одной ничьей и 3-х поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 11:12.

    Подопечные Рашида Рахимова проиграли на выезде «Спартаку» в последнем матче перед паузой на матчи сборных — 0:1. Единственный гол был забит с пенальти, который во втором тайме реализовал Барко.

    До этого «Рубин» одержал три победы кряду. В РПЛ были обыграны махачкалинское «Динамо» (2:0) и «Акрон» (2:1), а в кубке России казанцы справились с «Факелом» (2:0).

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    «Крылья Советов»

    По итогам семи туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице. На счету самарского клуба 6 очков — 2 победы и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 6:13.

    «Крылья Советов» проиграли 4 из 5-ти матчей, включая встречи чемпионата и Кубка России. Единственная победа была одержана в 6-м туре РПЛ — обыграли «Пари НН» (3:1).

    После матча с нижегородцами «Крылья Советов» были разгромлены московским «Динамо» в Кубке России (1:5), а затем минимально проиграли махачкалинскому «Динамо» в матче РПЛ (0:1).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне РПЛ команды обменялись домашними победами — 2:1 в Казани и 2:0 в Самаре.

    Всего в 10-ти последних официальных очных матчах на счету «Крыльев Советов» 5 побед, «Рубин» оказался сильнее в 2-х случаях и 3 раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рубин» — «Крылья Советов» с коэффициентом 2.13.

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