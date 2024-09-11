Спортдир «Ахмата» рассказал о задачах поставленных перед Ташуевым

Сергей Ташуев Фото: globallookpress.com
«В плане атмосферы в команде у нас не было проблем и с Магомедом Адиевым. Была отличная рабочая атмосфера. Многие уже в команде работали с Сергеем Абуезидовичем Ташуевым. Многие знают его требования и прекрасно знают, в какой футбол будет играть команда. Будем надеяться, всё получится.
Какая задача перед Ташуевым сейчас сформирована? Побеждать в каждом матче и подняться как можно выше», — сказал Газзаев «Матч ТВ».
В настоящий момент «Ахмат» располагается на 15-й строчке в таблице РПЛ с 5 очками.