Спортдир «Ахмата» рассказал о задачах поставленных перед Ташуевым

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев сообщил, какие задачи поставило руководство клуба перед главным тренером команды Сергеем Ташуевым, который снова возглавил грозненский клуб.

«В плане атмосферы в команде у нас не было проблем и с Магомедом Адиевым. Была отличная рабочая атмосфера. Многие уже в команде работали с Сергеем Абуезидовичем Ташуевым. Многие знают его требования и прекрасно знают, в какой футбол будет играть команда. Будем надеяться, всё получится.

Какая задача перед Ташуевым сейчас сформирована? Побеждать в каждом матче и подняться как можно выше», — сказал Газзаев «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Ахмат» располагается на 15-й строчке в таблице РПЛ с 5 очками.