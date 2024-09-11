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    Спортдир «Ахмата» рассказал о задачах поставленных перед Ташуевым

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    Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев сообщил, какие задачи поставило руководство клуба перед главным тренером команды Сергеем Ташуевым, который снова возглавил грозненский клуб.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «В плане атмосферы в команде у нас не было проблем и с Магомедом Адиевым. Была отличная рабочая атмосфера. Многие уже в команде работали с Сергеем Абуезидовичем Ташуевым. Многие знают его требования и прекрасно знают, в какой футбол будет играть команда. Будем надеяться, всё получится.

    Какая задача перед Ташуевым сейчас сформирована? Побеждать в каждом матче и подняться как можно выше», — сказал Газзаев «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Ахмат» располагается на 15-й строчке в таблице РПЛ с 5 очками.

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