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    Шикунов: Может, через «Сьон» Миранчук хочет найти более серьезную команду

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    Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал новый клуб Антона Миранчука.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    Ранее полузащитник перешел в швейцарский «Сьон».

    «Думаю, что "Сьон" — последний клуб в футбольной карьере Антона Миранчука. Но, может, он через "Сьон" хочет найти более серьёзную команду. Антон захотел попробовать себя в Европе, ведь многие другие футболисты пробуют и хотят туда уехать. У всех гуляет такая мысль.

    Возможно, Алексей Миранчук сказал брату, что он может потом переехать в Америку», — сказал Шикунов «Чемпионату».

    До этого Антон Миранчук выступал за московский «Локомотив». Летом стороны решили не продлевать контракт.

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