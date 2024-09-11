Шикунов: Может, через «Сьон» Миранчук хочет найти более серьезную команду

Бывший спортивный директор московского «Спартака»прокомментировал новый клуб

Ранее полузащитник перешел в швейцарский «Сьон».

«Думаю, что "Сьон" — последний клуб в футбольной карьере Антона Миранчука. Но, может, он через "Сьон" хочет найти более серьёзную команду. Антон захотел попробовать себя в Европе, ведь многие другие футболисты пробуют и хотят туда уехать. У всех гуляет такая мысль.

Возможно, Алексей Миранчук сказал брату, что он может потом переехать в Америку», — сказал Шикунов «Чемпионату».

До этого Антон Миранчук выступал за московский «Локомотив». Летом стороны решили не продлевать контракт.