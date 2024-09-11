Лидер «Арсенала» может пропустить около месяца

Полузащитник лондонского «Арсенала»не сыграет в ближайших матчах английской Премьер-лиги.

Эдегор получил травму связок голеностопа в матче сборной Норвегии против Австрии (2:1) в Лиге наций.

По информации VG, норвежец выбыл как минимум три недели.

В связи с этим Эдегор не сыграет в предстоящих матчах АПЛ против «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити», а также пропустит встречи с «Аталантой» и «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов.

При этом источник отмечает, что не исключен сценарий, при котором лидер «Арсенала» вернется в строй только ближе к ноябрю.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

«Арсенал» занимает четвертое место в таблице АПЛ после трех туров.