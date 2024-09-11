Лидер «Арсенала» может пропустить около месяца

Мартин Эдегор Фото: globallookpress.com
Эдегор получил травму связок голеностопа в матче сборной Норвегии против Австрии (2:1) в Лиге наций.
По информации VG, норвежец выбыл как минимум три недели.
В связи с этим Эдегор не сыграет в предстоящих матчах АПЛ против «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити», а также пропустит встречи с «Аталантой» и «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов.
При этом источник отмечает, что не исключен сценарий, при котором лидер «Арсенала» вернется в строй только ближе к ноябрю.
«Арсенал» занимает четвертое место в таблице АПЛ после трех туров.