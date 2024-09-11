ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шон О'МэллиИнтригующий бой О’Мэлли с Двалишвили, трилогия Шевченко и Грассо. Анонс карда UFC 306
  • 14:12
    • Полузащитник «Ливерпуля» выбыл до конца октября
  • 14:00
    • Карпин: У Сафонова после перехода в «ПСЖ» поменялось видение тренировочного процесса
  • 13:25
    • Лидер «Арсенала» может пропустить около месяца
  • 13:13
    • Ткаченко: Переход Соболева — это пауэрбанк-сделка для «Зенита»
  • 13:00
    • Карпин о поездке сборной во Вьетнам: Почти два дня из семи — в дороге
    Все новости спорта

    Лидер «Арсенала» может пропустить около месяца

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Арсенал Тоттенхэм Манчестер Сити АПЛ Футбол Англии ПСЖ Лига чемпионов
    Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор не сыграет в ближайших матчах английской Премьер-лиги.

    Мартин Эдегор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мартин Эдегор

    Эдегор получил травму связок голеностопа в матче сборной Норвегии против Австрии (2:1) в Лиге наций.

    По информации VG, норвежец выбыл как минимум три недели.

    В связи с этим Эдегор не сыграет в предстоящих матчах АПЛ против «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити», а также пропустит встречи с «Аталантой» и «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов.

  • Дорогу молодым. Савио и еще 10 потенциальных звезд АПЛ
  • Одинннадцать игроков до 21 года которые надеются на свой прорывной сезон в Премьер-лиге
  • 06/09/2024

    • При этом источник отмечает, что не исключен сценарий, при котором лидер «Арсенала» вернется в строй только ближе к ноябрю.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    «Арсенал» занимает четвертое место в таблице АПЛ после трех туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На домашней площадке «Авангард» снова сыграет результативно?
  • «Авангард» — «Амур». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Романцев и Станкович подпишут мировую!
  • «Спартак» Романцева — «Спартак» Станковича. Прогноз и ставки
  • 2.74
    •
  • Минское «Динамо» плодотворно съездит в Подольск?
  • «Витязь» — «Динамо» Мн. Прогноз и ставки
  • 2.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.85
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Сегодня в 03:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Спартак Романцева — Спартак Станковича
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Мн
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чжэцзян Профессионал — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Послезавтра в 14:35
    •  2.45
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо М
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Металлург
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры