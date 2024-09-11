Аршак Корян: Хочу гордиться, что стал чемпионом России

Воспитанник московского «Локомотива»рассказал, что считает себя чемпионом России, даже несмотря на небольшое количество игр в победном сезоне для железнодорожников.

«Три выхода на замену в чемпионский сезон в "Локомотиве". Это чемпионство?

Сейчас скажу, что да! На тот момент я не мог даже порадоваться так. Помню, круг почета, мы бежим, и Олег Пашинин увидел, что я немного не так радуюсь, как все, и он ко мне подошел и говорит: "Ничего страшного! Жертвуя чем‑то, мы приобретаем такие моменты в жизни".

И с течением лет я понимаю, о чем он говорил. Немногие становились чемпионами России, даже как я, с тремя выходами на замену. И нельзя отнимать у себя эту возможность порадоваться за это.

Кто‑то из болельщиков может сказать, что я не играл. Да, не играл! Но что я могу сделать?! У меня есть эта медаль, у меня есть это звание. И я хочу этим гордиться! — сказал Корян в эфире программы "Третий тайм" на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

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Аршак Корян в основном составе "Локомотива" с 2017 по 2019 год. Всего в чемпионском сезоне 2017/18 сыграл 30 минут, три раза выйдя на замены. Сейчас он играет в "Торпедо" в Первой лиге.