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    Нидерланды сыграли вничью с Германией в матче Лиги наций

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    Завершились два матча 2-го тура группового этапа Лиги наций.

    Фрагмент матча Нидерланды — Германия
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    Фрагмент матча Нидерланды — Германия

    В одной из встреч Нидерланды сыграли вничью с Германией (2:2).

    В составе голландской сборной голы забили Тейани Рейндерс на 2-й минуте и Дензел Думфрис на 51-й минуте.

    У Германии голы записали на свой счет Дениз Ундав на 38-й минуте и Йозуа Киммих на 45+3-й минуте.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A3
    Нидерланды — Германия 2:2
    Голы: 1:0 Тейьяни Рейндерс (2'), 1:1 Дениз Ундав (38'), 1:2 Йозуа Киммих (45 + 3'), 2:2 Дензел Дюмфрис (51') Нидерланды: Барт Вербрюгген, Дензел Дюмфрис, Маттейс де Лигт (Ян Паул ван Хекке, 46'), Вирджил ван Дейк, Натан Аке (Юрриен Тимбер, 45'), Йерди Схаутен (Квинтен Тимбер, 46'), Райан Гравенберх, Ксави Симонс (Лютсхарел Гертрейда, 74'), Тейьяни Рейндерс, Коди Матес Гакпо, Брайан Бробби (Ваутер Вегорст, 82') Германия: Марк-Андре тер Штеген, Нико Шлоттербек, Жонатан Та (Вальдемар Антон, 46'), Йозуа Киммих, Джамал Мусиала (Крис Фюрих, 89'), Кай Хаверц, Флориан Вирц, Паскаль Грос (Александар Павлович, 63'), Роберт Андрих (Эмре Джан, 64'), Давид Раум, Дениз Ундав (Максимилиан Байер, 63') Предупреждения: Нико Шлоттербек (14'), Жонатан Та (24'), Давид Раум (32'), Флориан Вирц (86')

    После этого матча Нидерланды занимают 2-е место в своей группе с 4 очками в активе. Германия — на 1-й позиции с тем же количеством баллов.

    В параллельном матче Венгрия также поделила очки с Боснией и Герцеговиной (0:0).

    За весь матч Венгрия 6 раз ударила в створ ворот и совершила 10 штрафных. Босния и Герцеговина дважды угрожала воротам соперника.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A3
    Венгрия — Босния и Герцеговина 0:0
    Венгрия: Денеш Дибуш, Эндре Ботка (Ботонд Балог, 83'), Вилли Орбан, Мартон Дардаи, Бендегуз Болла (Кевин Чобот, 75'), Жолт Надь (Милош Керкез, 83'), Андраш Шефер, Роланд Шаллаи, Доминик Собослаи, Барнабаш Варга (Мартин Адам, 83'), Tamas Nikitscher Босния и Герцеговина: Никола Васильев, Амар Дедич, Адриан Леон Баришич, Никола Катич, Юсуф Газибегович, Иван Башич (Денис Хусейнбашич, 61'), Дарио Шарич (Armin Gigovic, 61'), Эрмедин Демирович (Эсмир Байрактаревич, 77'), Эдин Джеко, Dzenis Burnic (Беньямин Тахирович, 46'), Ermin Bicakcic Предупреждения: Адриан Леон Баришич (21'), Никола Катич (40'), Жолт Надь (77')

    Венгрия занимает последнее 4-е место в своей группе с 1-м баллом в копилке. Босния и Герцевина — на 3-й позиции (1 очко).

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