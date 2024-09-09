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    Во Франции выступили с критикой в адрес Мбаппе

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    Французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал человеческие качества нападающего «Реала» Килиан Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «У этого человека отвратительное отношение (к окружающим). Он либо врёт, либо правда глупый. Он не имеет права говорить, что ему безразлично мнение людей… Если Мбаппе так правда считает, то ему нужно прекратить играть в футбол! Ведь на стадионе полно людей, которые приходят испытывать эмоции.

    В сборной Франции ты не можешь вести себя как избалованный и презрительный человек, в то время как с испанскими СМИ происходят улыбки и подмигивания», — приводит слова Риоло RMC Sport.

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