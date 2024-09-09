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    Дивеев о работе с Карпиным: Его требования именно в прессинге

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    Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев высказался о совместной работе с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
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    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    «Интересно его видение футбола. Его требования именно в прессинге, когда ты играешь по всему полю. Можно сказать, персонально с игроками соперника.

    Как быстро привыкаю к новым требованиям? Когда я впервые попал в сборную при Черчесове, было непросто в плане перестроений к новым требованиям. Потому что я еще не обладал достаточным опытом. Немного терялся. Но со временем ты понимаешь, что нужно делать и как выполнять.

    Когда ты приезжаешь в сборную, то уровень футболистов выше. Даже в тренировочном процессе учишься быстрее думать. Чуть "заснул" — мяч отобрали и забили. Ты набираешься необходимого опыта.

    Вопрос мотивации? Ты понимаешь, какой уровень у людей. Это здорово для игрока, потому что ты не стоишь на месте, — сказал Дивеев в эфире "Матч ТВ".

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