Дивеев о работе с Карпиным: Его требования именно в прессинге

Защитники сборнойвысказался о совместной работе с главным тренером национальной команды

«Интересно его видение футбола. Его требования именно в прессинге, когда ты играешь по всему полю. Можно сказать, персонально с игроками соперника.

Как быстро привыкаю к новым требованиям? Когда я впервые попал в сборную при Черчесове, было непросто в плане перестроений к новым требованиям. Потому что я еще не обладал достаточным опытом. Немного терялся. Но со временем ты понимаешь, что нужно делать и как выполнять.

Когда ты приезжаешь в сборную, то уровень футболистов выше. Даже в тренировочном процессе учишься быстрее думать. Чуть "заснул" — мяч отобрали и забили. Ты набираешься необходимого опыта.

Вопрос мотивации? Ты понимаешь, какой уровень у людей. Это здорово для игрока, потому что ты не стоишь на месте, — сказал Дивеев в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что в последнем товарищеском матче сборная России обыграла Вьетнам. Второй поединок против Таиланда перенесен из-за плохих погодных условий.