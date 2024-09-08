Сборные Швейцарии и Испании сыграют между собой в рамках второго тура Лиги наций. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

Швейцария

Сборная Швейцарии неудачно провела стартовый матч нового сезона Лиги наций. Подопечные Мурата Якина проиграли сборной Дании в гостях со счетом 0:2. Оба гола швейцарцы пропустили в заключительные 10 минут встречи.

На прошедшем Евро-2024 «красные крестоносцы» вышли в плей-офф, выбив действующих чемпионов из Италии в 1/8 финала. В четвертьфинале швейцарцы попали на сборную Англии и уступили лишь в серии послематчевых пенальти.

Испания

Сборная Испании не смогла стартовать с победы в первом туре Лиги наций. Матч со сборной Сербии в Белграде завершился без забитых мячей — 0:0. Таким образом испанцы прервали свою девятиматчевую победную серию.

Команда под руководством Луиса де ла Фуэнте стала триумфатором прошедшего Евро-2024. Испанцы уверенно вышли в плей-офф с первого места, а затем обыграли таких топов, как Германия, Франция и Англия в финале.

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой в сентябре 2022 года на групповом этапе Лиги наций. Тогда сильнее оказались швейцарцы, обыграв соперника в гостях со счетом 2:1.

Всего в 11-ти очных матчах на счету сборной Испании 6 побед, Швейцария выиграла дважды и 3 раза была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Швейцария — Испания с коэффициентом 2.15.