8 сентября в рамках 2-го тура группового этапа Лиги наций сыграют Швейцария и Испания. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Швейцария — Испания, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Швейцария

Турнирное положение: Сборная не лучшим образом стартовала на групповом этапе Лиги наций. После 1-го тура Швейцария занимает последнее 4-е место без набранных очков.

Швейцария попала в 4-ю группу Лиги наций вместе с Сербией, Испанией и Данией. Команда точно не считается фаворитом.

Последние матчи: В 1-м туре группового этапа Лиги наций Швейцария проиграла Дании со счетом 0:2. Интересно, что швейцарцы получили 2 красные карточки в этой встрече.

До этого Швейцария выступала на Евро-2024, где дошла до четвертьфинала, проиграв сборной Англии (1:1, 3:5 по пен.).

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Швейцария показала отличные результаты на Евро-2024. Можно сказать, что сборная прыгнула выше головы, дойдя до 1/4 финала турнира.

У Швейцарии будет шанс добиться отличных результатов в Лиге наций, но для этого необходимо цепляться за очки в матче против Испании, сделать это будет очень тяжело.

Испания

Турнирное положение: Действующие чемпионы Европы не очень удачно начали Лигу наций. Испания занимает 2-е место в своей группе с 1-м очком в активе.

Сборная давно не проигрывала и у команды порядок с атакой, но что-то не получилось в 1-м туре против Сербии.

Последние матчи: В прошедшей встрече испанцы сыграли вничью с сербской сборной (0:0). «Красная фурия» нанесла 5 ударов в створ ворот, полностью доминировала, но не смогла забить гол.

У Испании продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 11 матчей подряд. За этот период «красная фурия» 9 раз победила и дважды сыграла вничью.

Состояние команды: В прошедшем матче против Сербии не очень удачно сыграл центральный нападающий Айозе Перес, в следующей встрече тренерский штаб «красной фурии» предстоит изменить атакующую линию.

В последних 5-и очных встречах Испания трижды обыгрывала Швейцарию. Последняя победа состоялась летом 2022-го года (1:0) также в рамках Лиги наций.

Статистика для ставок

Испания не проигрывает на протяжении 11-и последних матчей

В последних 5-и матчах Швейцария выиграла только 1 раз

В последних 5-и очных встречах Испания одолела Швейцария 3 раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.80, а победа Швейцарии — в 5.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.10 и 1.75.

Прогноз: Швейцария точно не мальчики для битья. Команда точно сможет оказать сопротивление действующим чемпионам Европы.

Ставка: Обе забьют за 2.15.

Прогноз: Можно предположить, что команды организуют результативную игру. Испания попытается реализовать свои моменты.

Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.13.