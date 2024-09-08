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    Сможет ли Испания одержать первую победу в Лиге наций?

    Швейцария — Испания: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Швейцария — Испания
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    Дани Ольмо — игрок сборной Испании
    8 сентября в рамках 2-го тура группового этапа Лиги наций сыграют Швейцария и Испания. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Швейцария — Испания, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A4 08 Сентября 2024 года

    Швейцария

  • Берн
    •  Швейцария 21:45 Испания

    Испания

  • Мадрид
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    Швейцария

    Турнирное положение: Сборная не лучшим образом стартовала на групповом этапе Лиги наций. После 1-го тура Швейцария занимает последнее 4-е место без набранных очков.

    Швейцария попала в 4-ю группу Лиги наций вместе с Сербией, Испанией и Данией. Команда точно не считается фаворитом.

    Швейцария — Испания: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В 1-м туре группового этапа Лиги наций Швейцария проиграла Дании со счетом 0:2. Интересно, что швейцарцы получили 2 красные карточки в этой встрече.

    До этого Швейцария выступала на Евро-2024, где дошла до четвертьфинала, проиграв сборной Англии (1:1, 3:5 по пен.).

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Швейцария показала отличные результаты на Евро-2024. Можно сказать, что сборная прыгнула выше головы, дойдя до 1/4 финала турнира.

    У Швейцарии будет шанс добиться отличных результатов в Лиге наций, но для этого необходимо цепляться за очки в матче против Испании, сделать это будет очень тяжело.

    Испания

    Турнирное положение: Действующие чемпионы Европы не очень удачно начали Лигу наций. Испания занимает 2-е место в своей группе с 1-м очком в активе.

    Сборная давно не проигрывала и у команды порядок с атакой, но что-то не получилось в 1-м туре против Сербии.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече испанцы сыграли вничью с сербской сборной (0:0). «Красная фурия» нанесла 5 ударов в створ ворот, полностью доминировала, но не смогла забить гол.

    У Испании продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 11 матчей подряд. За этот период «красная фурия» 9 раз победила и дважды сыграла вничью.

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    Состояние команды: В прошедшем матче против Сербии не очень удачно сыграл центральный нападающий Айозе Перес, в следующей встрече тренерский штаб «красной фурии» предстоит изменить атакующую линию.

    В последних 5-и очных встречах Испания трижды обыгрывала Швейцарию. Последняя победа состоялась летом 2022-го года (1:0) также в рамках Лиги наций.

    Статистика для ставок

    • Испания не проигрывает на протяжении 11-и последних матчей

    • В последних 5-и матчах Швейцария выиграла только 1 раз

    • В последних 5-и очных встречах Испания одолела Швейцария 3 раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.80, а победа Швейцарии — в 5.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: Швейцария точно не мальчики для битья. Команда точно сможет оказать сопротивление действующим чемпионам Европы.

    Ставка: Обе забьют за 2.15.

    Прогноз: Можно предположить, что команды организуют результативную игру. Испания попытается реализовать свои моменты.

    Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.13.

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    Швейцария — Испания: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 08.09.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли Испания одержать первую победу в Лиге наций?
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