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    Сенников раскритиковал переход Севикяна в «Локомотив»

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    Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что атакующий полузащитник Эдгар Севикян не усилит «железнодорожников».

    Эдгар Севикян
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    Эдгар Севикян

    Севикян перешел в «Локомотив» из венгерского «Ференцвароша» на правах аренды. Ранее он выступал в России за «Пари НН».

    «Не сказал бы, что Севикян усилит "Локомотив", это подписание для ротации.

    Эдгар — футболист такого же плана, как Сарвели или Пиняев. Может быть, заиграет, ведь у него были хорошие матчи и он способный футболист.

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