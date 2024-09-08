Сенников раскритиковал переход Севикяна в «Локомотив»

Бывший защитник «Локомотива»считает, что атакующий полузащитникне усилит «железнодорожников».

Севикян перешел в «Локомотив» из венгерского «Ференцвароша» на правах аренды. Ранее он выступал в России за «Пари НН».

«Не сказал бы, что Севикян усилит "Локомотив", это подписание для ротации.

Эдгар — футболист такого же плана, как Сарвели или Пиняев. Может быть, заиграет, ведь у него были хорошие матчи и он способный футболист.

Но лучше бы вернули Антона Миранчука. У "Локомотива", кроме Батракова, никто не может сыграть на позиции под нападающим, нет альтернативы», — приводит слова Сенникова «Чемпионат».