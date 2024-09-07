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    В «Локомотиве» прокомментировали возможную продажу Батракова

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    Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отметил, что сумма выкупа хавбека команды Алексея Батракова очень высокая.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    В декабре 2023 года Батраков продлил контракт соглашение с железнодорожниками до 2027 года.

    «Если кто-то захочет прервать наш контракт с Батраковым, то ему нужно будет заплатить очень высокую сумму. Я думаю, что все условия созданы для Алексея, чтобы развиваться во всех отношениях в клубе, хорошая, очень мотивирующая система. По нему предложений никаких не было.

    Это еще очень молодой игрок, ему нужно очень много работать на этом уровне, а мы уверены, что это не предел, он сможет достигнуть более высокого уровня», — сказал Нагорных ТАСС.

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