В «Локомотиве» прокомментировали возможную продажу Батракова

Глава совета директоров «Локомотива»отметил, что сумма выкупа хавбека командыочень высокая.

В декабре 2023 года Батраков продлил контракт соглашение с железнодорожниками до 2027 года.

«Если кто-то захочет прервать наш контракт с Батраковым, то ему нужно будет заплатить очень высокую сумму. Я думаю, что все условия созданы для Алексея, чтобы развиваться во всех отношениях в клубе, хорошая, очень мотивирующая система. По нему предложений никаких не было.

Это еще очень молодой игрок, ему нужно очень много работать на этом уровне, а мы уверены, что это не предел, он сможет достигнуть более высокого уровня», — сказал Нагорных ТАСС.