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    Украина уступила Албании в Лиге наций

    Украина — Албания: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче первого тура Лиги наций Албания на выезде обыграла Украину со счетом 2:1.

    Сборная Албании
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    Сборная Албании

    На голы Ардиана Исмайли и Ясира Асани хозяева ответили только точным ударом Ефима Конопли.

    Футбол. Лига наций УЕФА. B1
    Украина — Албания 1:2
    Голы: 1:0 Ефим Конопля (49'), 1:1 Ардиан Исмайли (54'), 1:2 Ясир Асани (66') Украина: Даниэль Бырлиджа, Ефим Конопля, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Владимир Бражко (Руслан Малиновский, 81'), Виктор Цыганков (Александр Зинченко, 81'), Николай Шапаренко (Владислав Ванат, 72'), Георгий Судаков (Андрей Ярмоленко, 72'), Владислав Кабаев (Александр Пихаленок, 72'), Роман Яремчук Албания: Томас Стракоша, Мараш Кумбула, Ардиан Исмайли, Эльсеид Хюсай, Ясир Асани, Недим Байрами (Арбер Ходжа, 77'), Казим Лячи (Медон Бериша, 72'), Юльбер Рамадани, Кристьян Аслани, Марио Митай, Рею Манай Предупреждение: Ясир Асани (68')

    Календарь и таблица Лиги наций

    В следующем туре 10 сентября Албания на своем поле примет Грузию, а Украина на выезде сразится с Чехией.

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