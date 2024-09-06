Родри: У Диего Симеоне я узнал, что значит быть плохим парнем

Хавбеквспомнил о своей игре запод руководством

«Когда я вернулся в "Атлетико" из "Вильярреала" на один сезон, я узнал, что на самом деле означает конкурентоспособность. В "Вильярреале" я очень хорошо контролировал мяч, но всё ещё был достаточно мягким.

У Диего Симеоне я узнал, что значит быть плохим парнем и быть немного подлым на поле. Также узнал, как это превращать игру соперника в беспорядок, длящийся 90 минут. Это был ещё один важный момент», — приводит слова Родри Mundo Deportivo.

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Напомним, что «Манчестер Сити» с девятью баллами лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии.