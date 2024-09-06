Канищев: Уход Сергеева станет потерей для «Зенита»

Бывший нападающий «Алании» и московского «Спартака»рассказал, что уход Ивана Сергеева из стана «Зенита» станет потерей для клуба.

«Сергеев сделал правильный шаг, перейдя в "Крылья Советов". Но я считаю, что уход Сергеева — это потеря для "Зенита". Он мог бы принести ещё большую пользу, но уверен, что Иван проявит себя в "Крыльях" и поможет команде выйти из той ситуации, где она оказалась.

Если он приходит в команду с чистыми намерениями, чтобы доказать, то он должен это сделать. Потому что его не совсем правильно посадили на лавку в "Зените".

Что касается сравнения Сергеева с Соболевым, то у меня даже нет комментариев по приобретению Александра. Сергеева даже нечего сравнивать. Сергеев — разносторонний и интересный футболист. А про Соболева могу сказать только одно — удивление», — сказал Канищев «Чемпионату».

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Иван Сергеев вернулся в «Крылья Советов» после 2,5 лет выступления в составе «Зенита».