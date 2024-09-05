ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мемфис ДепайНалетай, подешевело. Депай, Рабьо и еще 7 лучших свободных агентов
  • 08:15
    • Медведев уступил Синнеру в четвертьфинале US Open
  • 12:34
    • Защитник «Витории Гимарайнш» близок к переходу в «Спартак»
  • 12:17
    • В «Дубай Юнайтед» сообщили подробности контракта с Промесом
  • 12:08
    • Марсьяль может перейти в клуб бразильской Серии А
  • 11:43
    • «Краснодар» заплатит больше 20 млн евро за нападающего АЕК, если продаст Кордобу
    Все новости спорта

    Ерохин: Хочу приносить «Зениту» максимальную пользу

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Хавбек «Зенита» Александр Ерохин отметил, что он благодарен тренерскому штабу сине-бело-голубых за проводимую ротацию и возможность играть в официальных матчах.

    Александр Ерохин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Ерохин

    «Мое состояние хорошее, в первую очередь благодарен тренерскому штабу за то, что у всех есть возможность играть. В том числе по 90 минут в Кубке и в играх чемпионата.

    Конечно, хочется приносить команде максимальную пользу и пребывать в хорошей форме, чтобы быть готовым в любой момент. Эта мотивация была всегда и сейчас тоже никуда не делась», — сказал Ерохин «Матч ТВ».

    34-летний Ерохин в нынешнем сезоне сыграл восемь матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    После семи туров команда Сергея Семака с 17 очками идет первой в таблице РПЛ. В следующем матче сине‑бело‑голубые 14 сентября встретятся в гостях с ЦСКА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вьетнам имеет шансы удивить
  • Вьетнам — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Салават Юлаев» сможет выиграть принципиальный матч?
  • «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Красная фурия» вновь победит
  • Сербия — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вьетнам — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сербия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Португалия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Белоруссия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Франция — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Казахстан — Норвегия
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры