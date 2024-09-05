Ерохин: Хочу приносить «Зениту» максимальную пользу

Александр Ерохин Фото: globallookpress.com
«Мое состояние хорошее, в первую очередь благодарен тренерскому штабу за то, что у всех есть возможность играть. В том числе по 90 минут в Кубке и в играх чемпионата.
Конечно, хочется приносить команде максимальную пользу и пребывать в хорошей форме, чтобы быть готовым в любой момент. Эта мотивация была всегда и сейчас тоже никуда не делась», — сказал Ерохин «Матч ТВ».
34-летний Ерохин в нынешнем сезоне сыграл восемь матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
После семи туров команда Сергея Семака с 17 очками идет первой в таблице РПЛ. В следующем матче сине‑бело‑голубые 14 сентября встретятся в гостях с ЦСКА.