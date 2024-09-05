Черчесов: Попробуем остановить Холанна с помощью АКМ

Главный тренер сборной Казахстанаперед игрой с Норвегией ответил на вопрос о том, как противостоять форварду

«Гвардиола сказал, что Холанна нельзя остановить даже с пистолетом? Хорошо, что он подсказал нам, что этот вид оружия не работает. Попробуем более надежный, АКМ. То, что он хороший игрок, — очевидно. Тренер знает, о чём говорит.

Кстати, я его видел ещё давно, когда он в Австрии играл. Мы знаем его способности. Вид оружия против него мы найдём в лице наших игроков», — приводит слова Черчесова Tengri Sport.

Матч Казахстан — Норвегия состоится 6 сентября на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан).