ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Чугайнов«За титул будут бороться шесть клубов». Игорь Чугайнов о растущей конкуренции в РПЛ и нестабильности лидеров
  • 08:20
    • Соболенко разгромила Циньвэнь в 1/4 финала Открытого чемпионата США
    Все новости спорта

    В «Локомотиве» назвали неадекватными предложения по Тикнизяну

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив РПЛ Футбол России
    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, почему клуб до сих пор не продал защитника Наира Тикнизяна.

    Наир Тикнизян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Наир Тикнизян

    «Наир ответил на этот вопрос сам, что, как только у клуба будет адекватное предложение, которое устраивает клуб, он его будет рассматривать, как и клуб.

    В этом плане я уверен, что у нас с Наиром очень хороший, основательный контакт. Он является ответственным футболистом, очень дорожит тем, что играет в "Локомотиве", теми возможностями, которые предоставляются в клубе в плане развития.

  • Генич: У меня есть полное ощущение, что Антон Миранчук вернется в «Локомотив»
  • Читайте по теме

    • Даже если летом и были предложения, то неадекватные по отношению к тому уровню, который Наир представляет сегодня. "Севилья"? Не могу конкретно прокомментировать», — приводит ТАСС слова Нагорных.

    В текущем сезоне Тикнизян провел в РПЛ шесть матчей и забил два гола.

    Transfermarkt оценивает стоимость Тикнизяна в 6,5 миллиона евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев обыграет Синнера и выйдет в полуфинал US Open?
  • Синнер — Медведев. Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
  • Обновленные омичи нацелены на домашнюю победу
  • «Авангард» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Московское «Динамо» разгромит китайский клуб?
  • «Динамо» М — «Куньлунь». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.85
  • Экспресс дня 4 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Динамо М — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сербия — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вьетнам — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Португалия — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Дания — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры