В «Локомотиве» назвали неадекватными предложения по Тикнизяну

Председатель совета директоров «Локомотива»рассказал, почему клуб до сих пор не продал защитника

«Наир ответил на этот вопрос сам, что, как только у клуба будет адекватное предложение, которое устраивает клуб, он его будет рассматривать, как и клуб.

В этом плане я уверен, что у нас с Наиром очень хороший, основательный контакт. Он является ответственным футболистом, очень дорожит тем, что играет в "Локомотиве", теми возможностями, которые предоставляются в клубе в плане развития.

Даже если летом и были предложения, то неадекватные по отношению к тому уровню, который Наир представляет сегодня. "Севилья"? Не могу конкретно прокомментировать», — приводит ТАСС слова Нагорных.

В текущем сезоне Тикнизян провел в РПЛ шесть матчей и забил два гола.

Transfermarkt оценивает стоимость Тикнизяна в 6,5 миллиона евро.