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    Ташуев официально возглавил «Ахмат»

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    Новым главным тренером «Ахмата» стал Сергей Ташуев.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    65-летний специалист подписал контракт с клубом сроком на два года.

    «Ранее наставник тренировал грозненский клуб с сентября 2022 года по август 2023 года. Под руководством Ташуева команда провела 32 матча в официальных турнирах (15 побед, 3 ничьих, 14 поражений).

    В сезоне 2022/23 с Сергеем Ташуевым грозненцы повторили лучший результат в истории РПЛ, заняв 5 место», — гласит заявление «Ахмата».

    Календарь и таблица РПЛ

    На данный момент «Ахмат» с пятью баллами идет 15-м в таблице РПЛ.

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