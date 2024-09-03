Ташуев официально возглавил «Ахмат»

Новым главным тренеромстал

65-летний специалист подписал контракт с клубом сроком на два года.

«Ранее наставник тренировал грозненский клуб с сентября 2022 года по август 2023 года. Под руководством Ташуева команда провела 32 матча в официальных турнирах (15 побед, 3 ничьих, 14 поражений).

В сезоне 2022/23 с Сергеем Ташуевым грозненцы повторили лучший результат в истории РПЛ, заняв 5 место», — гласит заявление «Ахмата».

Календарь и таблица РПЛ

На данный момент «Ахмат» с пятью баллами идет 15-м в таблице РПЛ.