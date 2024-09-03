Лапорта рассказал, почему Гюндоган покинул «Барселону»

Президент «Барселоны»высказался по поводу ухода из команды полузащитника

В середине августа Гюндоган расторг контракт с «Барселоной» и вернулся в «Манчестер Сити».

«После встречи с Фликом и оценки ситуации в команде он решил, что хочет уйти. Это исключительно спортивное решение.

С появлением Дани Ольмо у нас есть игрок, который способен выполнять аналогичные функции.

Это было спортивное решение игрока и клуба. Я слышал, что это экономическое решение, но это не так», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

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«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги после после четырех туров, опережая мадридский «Реал» на четыре очка.