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    Лапорта рассказал, почему Гюндоган покинул «Барселону»

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу ухода из команды полузащитника Илкая Гюндогана.

    Жоан Лапорта
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    Жоан Лапорта

    В середине августа Гюндоган расторг контракт с «Барселоной» и вернулся в «Манчестер Сити».

    «После встречи с Фликом и оценки ситуации в команде он решил, что хочет уйти. Это исключительно спортивное решение.

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    • Это было спортивное решение игрока и клуба. Я слышал, что это экономическое решение, но это не так», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги после после четырех туров, опережая мадридский «Реал» на четыре очка.

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