Тен Хаг: «Ливерпуль» выступил блестяще, но мы не ожидали, что пропустим столько голов

Главный тренервысказался о поражении от(0:3).

«Мы допускали ошибки, и соперник был очень точен при завершении атак. Они здорово действовали.

Нападающие "Ливерпуля" легко проходили оборону "МЮ"? Мне так не кажется. Глядя на моменты, в которых мы пропускали, я не думаю, что произошло именно это. Мы допускали ошибки. Все это были индивидуальные ошибки. Возможно, в последнем пропущенном голе можно поспорить о том, где была наша опорная зона... "Ливерпуль" выступил блестяще, но мы не ожидали, что пропустим столько голов.

Очевидно, "Ливерпуль" заслужил победу. Нам стоит принять это и улучшить нашу игру», — цитирует тен Хага Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

После этого матча «Ливерпуль» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 9-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 14-й позиции (3 балла).