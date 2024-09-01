Салах: Мы должны продолжать в том же духе, если хотим бороться за чемпионат

Форвардоценил победу в матче с(3:0).

«Отличный результат. Все знают, что дерби важно для болельщиков и для города. Мы должны продолжать в том же духе, если хотим бороться за чемпионат, нужно выигрывать каждый матч.

Я поучаствовал в трех голах, так что я доволен. Тренер любит, чтобы мы активно прессинговали, соперник совершил несколько ошибок, которыми мы сумели воспользоваться — это было частью плана.

Новый тренер пришел со своим стилем, и он хочет, чтобы все адаптировались. Он провел несколько встреч с опытными игроками, сказав, что нужно подавать пример молодым», — цитирует Салаха BBC.

Календарь и таблица АПЛ

После этого матча «Ливерпуль» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 9-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 14-й позиции (3 балла).