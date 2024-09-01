«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: счет матча 0:3, обзор голов

обыграл(3:0) в матче 3-го тура английской Премьер-лиги.

Первый гол «мерсисайдцы» забили 35-й минуте. Нападающий команды Луис Диас с близкого расстояния пробил головой и попал точно в левый угол ворот.

На 42-й минуте все тот же Диас сделал дубль и удвоил преимущество своей команды. После отличной передачи Мохамеда Салаха нападающий совершил отличный удар и забил гол.

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На 56-й минуте уже сам Салах забил гол, установив окончательный результат — 3:0.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 0:3 Голы: 0:1 Луис Диас (35'), 0:2 Луис Диас (42'), 0:3 Мохамед Салах (56') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Нуссайр Мазрауи, Маттейс де Лигт (Гарри Магуайр, 69'), Лисандро Мартинес, Диогу Далот, Каземиро (Toby Collyer, 46'), Кобби Майну, Алехандро Гарначо (Амад Диалло, 69'), Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд, Джошуа Зиркзее (Кристиан Эриксен, 86') Ливерпуль: Алисон, Эндрю Робертсон (Константинос Цимикас, 83'), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Диогу Жота (Дарвин Нуньес, 76'), Луис Диас (Коди Матес Гакпо, 66'), Доминик Собослаи, Мохамед Салах, Алексис Мак Аллистер, Райан Гравенберх, Трент Александер-Арнольд (Конор Брэдли, 76') Предупреждения: Джошуа Зиркзее (23'), Лисандро Мартинес (40'), Кобби Майну (45 + 1'), Вирджил ван Дейк (56'), Маттейс де Лигт (65')

После этого матча «Ливерпуль» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 9-ю очками в активе. «Манчестер Юнайтед» — на 14-й позиции (3 балла).