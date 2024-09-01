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    «Черноморец» и «Родина» поделили очки в матче Первой лиги

    «Черноморец» — «Родина»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Черноморец» сыграл вничью с «Родиной» (2:2) в матче 8-го тура российской Первой лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 34-й минуте защитник «Черноморца» Виталий Стежко забил гол в свои ворота. Еще один мяч у хозяев записал на свой счет Александр Юшин на 62-й минуте.

    На 35-й минуте защитник «Родины» Митя Крижан оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол. Второй гол у «Черноморца» записал на свой счет Анри Чичинадзе на 67-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Черноморец — Родина 2:2
    Голы: 0:1 Виталий Стежко (34'), 1:1 Митя Крижан (35'), 1:2 Александр Юшин (62'), 2:2 Анри Чичинадзе (67') Черноморец: Даниил Фролкин, Анри Чичинадзе, Олег Красильниченко, Виталий Стежко, Иван Енин, Егор Иванов, Алан Хабалов, Валерий Кичин, Илья Родионов, Вячеслав Кротов, Мераби Уридия Родина: Александр Корякин, Александр Клещенко, Митя Крижан, Артём Мещанинов, Дмитрий Шадринцев, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Артем Концевой, Александр Юшин, Musaev L., Ryadno M. Предупреждения: Виталий Стежко (2'), Руслан Фищенко (10'), Илья Родионов (33'), Олег Красильниченко (79'), Астемир Гордюшенко (79'), Арсен Адамов (90')

    После этого матча «Черноморец» занимает 14-е место в таблице Первой лиги с 8-ю баллами в копилке. «Родина» располагается на 9-й позиции (11 баллов).

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