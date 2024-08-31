Гол и ассист Экитике помогли «Айнтрахту» одолеть «Хоффенхайм»

Завершились очередные два матча 2-го тура немецкой Бундеслиги.

В одном из поединков «Айнтрахт» уверенно обыграл «Хоффенхайм» со счетом 3:1.

В 1-м тайме хозяева забили 2 гола. У «Айнтрахта» отличились Уго Экитике на 24-й минуте и Хуго Ларссон на 33-й минуте.

Во 2-м отрезке команды обменялись голами. В составе «Хоффенхайма» гол забил Андрей Крамарич на 54-й минуте, а у «Айнтрахта» — Омар Мармуш на 56-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Айнтрахт Ф — Хоффенхайм 3:1 Голы: 1:0 Уго Экитике (24'), 2:0 Хуго Ларссон (33'), 2:1 Андрей Крамарич (54'), 3:1 Омар Мармуш (56') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Расмус Кристенсен, Тута (Nnamdi Collins, 90'), Робин Кох, Артур Теате, Нильс Нкунку (Ансгар Кнауфф, 80'), Марио Гётце (Can Uzun, 80'), Хуго Ларссон, Эйе Скири, Омар Мармуш (Фарес Шаиби, 80'), Уго Экитике (Igor Matanovic, 66') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Павел Кадержабек, Кевин Акпогума, Тим Дрекслер (Робин Гранач, 46'), Мариус Бюльтер (Мергим Бериша, 46'), Александер Прасс (Якоб Бруун Ларсен, 73'), Деннис Гайгер (Florian Micheler, 60'), Гриша Прёмель (Харис Табакович, 85'), Антон Стах, Адам Гложек, Андрей Крамарич Предупреждения: Тим Дрекслер (11'), Florian Micheler (64'), Кевин Акпогума (72')

После этого матча «орлы» занимают 10-е место в таблице Бундеслиги с 3 очками в активе. «Хоффенхайм» — на 11-й позиции с тем же количеством баллов.

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В параллельной встрече «Штутгарт» сыграл вничью с «Майнцем» (3:3).

Сначала 2 гола забили хозяева. Отличились Энцо Мийо на 8-й минуте и Джейми Левелинг на 15-й минуте.

У «Майнца» голы записали на свой счет Надим Амири на 43-й минуте с пенальти и Жонатан Буркардт на 61-й минуте.

Уже на 88-й минуте «Штутгарт» вышел вперед благодаря автоголу голкипера «Майнца» Робина Центнера. На 90+4-й минуте «Майнц» сумел сравнять счет, отличился Максим Лайч.

Футбол. Германия. Бундеслига Штутгарт — Майнц 2:2 Голы: 1:0 Энцо Мийо (8'), 2:0 Джейми Левелинг (15'), 2:1 Надим Амири (пенальти) (43'), 2:2 Жонатан Буркардт (61'), 3:2 Робин Центнер (автогол) (88'), 3:3 Максим Лайч (90 + 4') Штутгарт: Александр Нюбель, Паскаль Штенцель (Йоша Вагноман, 46'), Анри Чейз, Юлиан Хабот, Максимилиан Миттельштадт (Рамон Хендрикс, 89'), Атакан Каразор, Ангело Штиллер, Джейми Левелинг (Эль Билал Туре, 74'), Крис Фюрих (Фабиан Ридер, 46'), Энцо Мийо, Дениз Ундав (Эрмедин Демирович, 73') Майнц: Робин Центнер, Филипп Мвене, Андреас Ханше-Ольсен, Штефан Белл (Максим Лайч, 46'), Ли Джэ Сон (Nikolas Veratschnig, 87'), Хон Хён-сок (Арминдо Зиб, 64'), Надим Амири (Аймен Баркок, 87'), Кайсю Сано, Антони Каси (Сильван Видмер, 73'), Доминик Кор, Жонатан Буркардт Предупреждения: Атакан Каразор (36'), Юлиан Хабот (53'), Энцо Мийо (57'), Сильван Видмер (79'), Йоша Вагноман (84')

«Штутгарт» занимает 15-е место в таблице (1 очко), а «Майнца» располагается на 12-й позиции (2 балла).