«Унион» — «Санкт-Паули»: счет матча 1:0, обзор гола

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Бенедикт Холлербах.
Футбол. Германия. Бундеслига
Унион — Санкт-Паули 1:0
Гол: 1:0 Бенедикт Холлербах (34') Унион: Фредерик Реннов, Данило Дуки, Кевин Фогт, Диогу Лейте, Том Роте (Леопольд Кверфельд, 89'), Яник Хаберер, Лука Тусар (Андраш Шефер, 67'), Рани Хедира, Бенедикт Холлербах (Тим Скарке, 78'), Йорбе Вертессен (Ласло Бенеш, 67'), Жордан Сьебатшё Санкт-Паули: Никола Васильев, Ларс Рицка (Карло Бухальфа, 84'), Коннор Меткалф, Филипп Треу, Карол Метс, Хауке Валь, Морган Гилавоги (Оладапо Афолаян, 62'), Джексон Ирвайн, Роберт Вагнер (Элиас Саад, 62'), Эрик Смит (Адам Дзвигала, 40'), Йоханнес Эггештайн (A.Albers, 84') Предупреждения: Морган Гилавоги (45 + 1'), Бенедикт Холлербах (76'), Леопольд Кверфельд (90 + 1'), Чон У Ён (90 + 4')
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«Унион» набрал 4 очка и вышел на первое место в турнирной таблице. «Санкт-Паули» потерпел второе поражение подряд на старте сезона.