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    Ямаль попал в состав сборной Испании на матчи Лиги наций

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    Пресс-служба сборной Испании опубликовала состав на матчи Лиги наций, которые состоятся в сентябре.

    Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны» и сборной Испании
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    Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны» и сборной Испании

    Состав сборной Испании:

    Вратари: Давид Райя, Алекс Ремиро, Роберт Санчес.

    Защитники: Пау Торрес, Эмерик Лапорт, Дани Вивиан, Робен Ле Норман, Марк Кукурелья, Алехандро Гримальдо, Даниэль Карвахаль, Оскар Мингеса.

    Полузащитники: Родри, Мартин Субименди, Педри, Хосе Луис Вайя, Алеш Гарсия, Фабиан Руис, Даниэль Ольмо.

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    • Нападающие: Нико Уильямс, Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Йереми Пино, Микель Оярсабаль, Айосе Перес, Хоселу.

    Сборная Испании проведет 2 матча в сентябре. Сначала национальная команды сыграет против Сербии 5-го сентября, а затем встретится со Швейцарией 8-го числа.

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