Ямаль попал в состав сборной Испании на матчи Лиги наций

Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны» и сборной Испании Фото: globallookpress.com
Состав сборной Испании:
Вратари: Давид Райя, Алекс Ремиро, Роберт Санчес.
Защитники: Пау Торрес, Эмерик Лапорт, Дани Вивиан, Робен Ле Норман, Марк Кукурелья, Алехандро Гримальдо, Даниэль Карвахаль, Оскар Мингеса.
Полузащитники: Родри, Мартин Субименди, Педри, Хосе Луис Вайя, Алеш Гарсия, Фабиан Руис, Даниэль Ольмо.
Нападающие: Нико Уильямс, Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Йереми Пино, Микель Оярсабаль, Айосе Перес, Хоселу.
Сборная Испании проведет 2 матча в сентябре. Сначала национальная команды сыграет против Сербии 5-го сентября, а затем встретится со Швейцарией 8-го числа.