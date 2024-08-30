Ямаль попал в состав сборной Испании на матчи Лиги наций

Пресс-служба сборнойопубликовала состав на матчи Лиги наций, которые состоятся в сентябре.

Состав сборной Испании:

Вратари: Давид Райя, Алекс Ремиро, Роберт Санчес.

Защитники: Пау Торрес, Эмерик Лапорт, Дани Вивиан, Робен Ле Норман, Марк Кукурелья, Алехандро Гримальдо, Даниэль Карвахаль, Оскар Мингеса.

Полузащитники: Родри, Мартин Субименди, Педри, Хосе Луис Вайя, Алеш Гарсия, Фабиан Руис, Даниэль Ольмо.

Нападающие: Нико Уильямс, Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Йереми Пино, Микель Оярсабаль, Айосе Перес, Хоселу.

Сборная Испании проведет 2 матча в сентябре. Сначала национальная команды сыграет против Сербии 5-го сентября, а затем встретится со Швейцарией 8-го числа.