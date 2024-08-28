«Оренбург» на своем поле сыграет с «Ростовом» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Оренбург»

«Оренбург» подходит к третьему туру Кубка России без набранных очков. Подопечные Давида Деограсии проиграли оба матча на старте группового этапа. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 2:4.

В первом матче с «Химками» «Оренбург» не смог дотерпеть до серии пенальти, пропустив единственный мяч на 90-й минуте (0:1). В следующем туре уральская команда принимала «Локомотив» и уступила со счетом 2:3, дважды отыгрываясь по ходу встречи.

После 6-ти туров чемпионата России «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков. В крайнем матче РПЛ команда под руководством Давида Деограсии минимально проиграла в гостях «Факелу» (0:1).

«Ростов»

«Ростов» занимает второе место в группе B, набрав 3 очка в двух матчах. Разница забитых и пропущенных мячей «желто-синих» составляет 3:2.

На старте турнира подопечные Валерия Карпина минимально проиграли в гостях «Локомотиву» (0:1). Во втором туре «Ростов» порадовал своих болельщиков, одолев дома «Химки» со счетом 3:1.

В крайнем матче чемпионата России «желто-синие» уступили на выезде «Локомотиву» (2:3). После шести туров «Ростов» записал в свой актив 8 очков, расположившись на 8-й строчке в турнирной таблице.

Личные встречи

Команды уже встречались между собой в этом сезоне. В 5-м туре РПЛ «Ростов» одержал победу над «Оренбургом» со счетом 3:2, отыграв по ходу матча отставание в два мяча.

Всего в 13-ти очных матчах на счету «желто-синих» 6 побед, «Оренбург» оказался сильнее в 4-х случаях и трижды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Оренбург» — «Ростов» с коэффициентом 2.90.