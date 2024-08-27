Серия А. «Ювентус» вышел в единоличные лидеры

Две победы на старте сезона одержал «Ювентус», туринский клуб вышел в единоличные лидеры Серии А. Первые очки потеряли «Интер», «Лацио» и «Наполи», а «Милан» и «Рома» не могут одержать первую победу в чемпионате.

Единоличное лидерство

«Ювентус» занимает первое место в Серии А, «туринцы» одержали две победы в начале сезона. У «Старой синьоры» лучшая разница забитых и пропущенных мячей, к тому же «Юве» ещё не пропускал в этом сезоне.

Календарь и таблица Серии А

В первой игре «Ювентус» одержал победу над «Комо» (3:0), после был крупный выигрыш над «Вероной» (3:0). Таким образом туринский клуб набрал 6 очков.

По 4 очка

Далее в турнирной таблице расположилась группа команд, которая набрала по 4 балла: «Торино», «Дженоа», «Парма», «Удинезе», «Эмполи». В их числе и дейстующий чемпион «Интер».

Во втором туре Серии «Интер» выиграл в родных стенах у «Лечче» (2:0). В составе победителей мячи забили Маттео Дармиан и Хакан Чалханоглу, который реализовал пенальти. До этого «Интер» обменялся голами с «Дженоа» (2:2).

Первая победа в сезоне

Первую победу в итальянском чемпионате одержал «Наполи», который выиграл у «Болоньи» (3:0), до этого было поражение в матче против «Вероны» (0:3).

По 3 очка в турнирной таблице также набрали «Лацио» и «Аталанта».

Осечка «Милана» и «Ромы»

Пока не могут выиграть в стартовавшем чемпионате два топ-клуба. «Милан» во втором туре Серии А проиграл в гостях «Парме» (1:2). До этого была домашняя ничья с «Торино» (2:2).

Рафаэль Леао, игрок «Милана» globallookpress.com

Со знаком минус минувший тур прошёл для «Ромы», которая на своей арене проиграла «Эмполи» (1:2), была и ничья с «Кальяри» (0:0).

3-й тур

В следующем туре чемпион «Интер» дома сыграет против «Аталанты», игра пройдёт 30 августа.

Лидер Серии А — «Ювентус» в родных стенах сыграет против «Ромы», встреча запланирована на воскресенье, 1 сентября.

Прогнозы и ставки на Серию А

В субботу, 31 августа «Милан» попытается одержать первую победу, в матче против «Лацио».

Матчи 3-го тура Серии А пройдут с 30 августа по 1 сентября.